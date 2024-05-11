Названы сбывающиеся сейчас пророчества Распутина

«ФедералПресс» перечислило пророчества Распутина, которые начали сбываться

Близкий друг императорской семьи Романовых Григорий Распутин при жизни огласил несколько предсказаний. «ФедералПресс» перечислило те пророчества, которые начали сбываться.

По их данным, он предсказал блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны, а также заявил, что, если Санкт-Петербург сменит имя, то на него опустится тьма, а империя прекратит свое существование.

Помимо того, среди его пророчеств есть гибель Хиросимы и Нагасаки, на которые США в 1945 году скинули ядерные бомбы.

Авторы статьи считают, что участившиеся катаклизмы на планете также предсказал Распутин. Отмечается, что количество землетрясений будет увеличиваться.

Ранее газета Mirror сообщила, что мощная гроза, обрушившаяся на Великобританию в ночь на 2 мая, могла быть предсказана Вангой. Одно ее пророчество уже сбылось, говорится в статье: болгарская ясновидящая предвещала Туманному Альбиону экономический кризис.

Еще одно пророчество, по мнению журналистов, также начинает сбываться. В частности, Ванга предвидела крупные природные катаклизмы и стихийные бедствия в 2024 году.