Названы сроки представления вариантов ипотеки для семей с детьми старше 6 лет

Хуснуллин: варианты ипотеки для семей с детьми старше 6 лет обсуждаются

Варианты ипотеки для семей с детьми старше шести лет в данный момент обсуждаются и могут быть представлены в ближайшее время. Сроки их подготовки РИА Новости назвал исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин.

«Будут варианты в ближайшее время, сейчас идет обсуждение», — заявил Хуснуллин. Он уточнил, что подготовкой соответствующих предложений занимается министерство финансов и отказался от дальнейших комментариев по данной теме.

В апреле «Известия» со ссылкой на близкие к Минфину источники сообщали, что ставку по семейной ипотеке для заемщиков с детьми от шести лет после 1 июля 2024 года могут удвоить до 12 процентов годовых. Между тем днем ранее Марат Хуснуллин рассказал агентству РИА Новости, что вопрос повышения ставки по семейной ипотеке до такого показателя в настоящий момент не обсуждается в правительстве. По его мнению, ставка должна составлять 6 процентов.