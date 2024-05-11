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11:29, 11 мая 2024Экономика

Названы сроки представления вариантов ипотеки для семей с детьми старше 6 лет

Хуснуллин: варианты ипотеки для семей с детьми старше 6 лет обсуждаются

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Варианты ипотеки для семей с детьми старше шести лет в данный момент обсуждаются и могут быть представлены в ближайшее время. Сроки их подготовки РИА Новости назвал исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин.

«Будут варианты в ближайшее время, сейчас идет обсуждение», — заявил Хуснуллин. Он уточнил, что подготовкой соответствующих предложений занимается министерство финансов и отказался от дальнейших комментариев по данной теме.

В апреле «Известия» со ссылкой на близкие к Минфину источники сообщали, что ставку по семейной ипотеке для заемщиков с детьми от шести лет после 1 июля 2024 года могут удвоить до 12 процентов годовых. Между тем днем ранее Марат Хуснуллин рассказал агентству РИА Новости, что вопрос повышения ставки по семейной ипотеке до такого показателя в настоящий момент не обсуждается в правительстве. По его мнению, ставка должна составлять 6 процентов.

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      Полина Кислицына
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