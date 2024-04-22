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03:40, 22 апреля 2024Экономика

В России допустили рост ставок по семейной ипотеке

«Известия»: Минфин может повысить ставку по семейной ипотеке до 12%

Фото: Unsplash

Ставку по семейной ипотеке для заемщиков с детьми от шести лет могут повысить. Подобное решение позволит сделать ипотеку более целевой, а также уменьшит нагрузку на бюджет, пишут «Известия» со ссылкой на близкие к Минфину источники.

Уточняется, что ставки по семейной ипотеке могут вырасти вдвое — до 12 процентов. Предполагается, что это произойдет после 1 июля,«Это один из вариантов, который сейчас обсуждается при разработке предложений в связи с продлением программы до 2030 года», — уточняется в публикации.

Мера также поможет отсечь заемщиков, приобретающих недвижимость в качестве инвестиции. Кроме того, решение позволит уменьшить объем субсидируемой ипотеки в новых выдачах на первичном рынке. При этом в пресс-службе Минфина сообщили, что окончательно инициатива еще не сформирована.

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      Марина Совина
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