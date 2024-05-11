Момент обрушения дома в российском городе попал на видео

«112»: очевидцы сняли на видео момент обрушения дома в Печоре

В городе Печоре Республики Коми обвалился подъезд жилого дома. Происшествие очевидцы сняли на видео, запись которого публикует Telegram-канал «112».

Видео снято из дома напротив. На кадрах видно, как в клубах пыли складываются конструкции пятиэтажного здания. Находившиеся в момент обрушения люди успели отбежать. К тому времени возле дома уже стояла пожарная машина.

Инцидент произошел в пятиэтажном общежитии, расположенном по адресу Печорский проспект, 69. В здании произошло обрушение части стены с первого по пятый этаж. Всего из здания эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей. По данным МЧС, пострадавших нет. Пункты временного размещения организованы в школе-интернате и детдоме. Осуществляются работы по разбору завалов, передает портал 191.RU.

Причины ЧП выясняются. Как сообщает в своем Telegram-канале глава региона Владимир Уйба, дом был признан аварийным. Многократные жалобы жильцов были проигнорированы.