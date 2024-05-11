Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:27, 11 мая 2024Экономика

Момент обрушения дома в российском городе попал на видео

«112»: очевидцы сняли на видео момент обрушения дома в Печоре

В городе Печоре Республики Коми обвалился подъезд жилого дома. Происшествие очевидцы сняли на видео, запись которого публикует Telegram-канал «112».

Видео снято из дома напротив. На кадрах видно, как в клубах пыли складываются конструкции пятиэтажного здания. Находившиеся в момент обрушения люди успели отбежать. К тому времени возле дома уже стояла пожарная машина.

Инцидент произошел в пятиэтажном общежитии, расположенном по адресу Печорский проспект, 69. В здании произошло обрушение части стены с первого по пятый этаж. Всего из здания эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей. По данным МЧС, пострадавших нет. Пункты временного размещения организованы в школе-интернате и детдоме. Осуществляются работы по разбору завалов, передает портал 191.RU.

Причины ЧП выясняются. Как сообщает в своем Telegram-канале глава региона Владимир Уйба, дом был признан аварийным. Многократные жалобы жильцов были проигнорированы.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска взяли под контроль 5 населенных пунктов в Харьковской области. К чему готовятся Украина и США?

      ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на город в ДНР

      Звезда «Чужого» появится еще в одной космической кинофраншизе

      «Рубин» победил «Ростов» в матче РПЛ

      Штормовое предупреждение объявили в курортном российском регионе

      Службу по военно-техническому сотрудничеству вывели из подчинения Минобороны

      В России объяснили смысл взятия одного населенного пункта

      Раскольники из ПЦУ захватили очередной храм на Украине

      Мурашко останется на посту министра здравоохранения

      Microsoft исправила раздражающую особенность редактора Word

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше