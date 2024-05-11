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14:18, 11 мая 2024Экономика

В российском городе рухнул жилой дом

В городе Печоре рухнул жилой дом

Фото: Telegram-канал «ПЕЧОРА Today | Коми»

В Печоре Республики Коми частично рухнул жилой дом. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал «ПЕЧОРА Today | Коми».

Инцидент произошел в пятиэтажном общежитии, расположенном по адресу Печорский проспект, 69. В здании произошло обрушение части стены с первого по пятый этаж. На месте обрушения работают оперативные службы.

Жильцы на протяжении длительного времени жаловались на неудовлетворительное состояние общежития, пишет Telegram-канал Baza. «Люди ходили, везде писали и вот чего дождались в итоге. Вот такой кошмар. Рухнуло полдома. Вот у людей квартиры там были… Надеюсь, под завалами никого нет. Страшно», — рассказала жительница Печоры, снявшая последствия обрушения на видео.

Всего из здания эвакуировали 14 человек, в том числе пять детей. По предварительным данным главного управления МЧС по региону, в результате инцидента пострадавших нет.

В апреле сообщалось, что в аварийном жилом доме в Копейске перекрытие едва не рухнуло на людей.

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      Полина Кислицына
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