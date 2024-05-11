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21:20, 11 мая 2024Бывший СССР

Полковник СБУ разоблачил миф Украины о России

Полковник СБУ Стариков назвал ложью заявления Запада о чудо-оружии против России
СюжетНаселение России:

Фото: Unsplash

Отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков прокомментировал сообщения о существовании якобы чудо-оружия, с помощью которого можно добиться поражения России в конфликте с Киевом. Об этом он высказался в интервью Politeka.

Стариков разоблачил миф Украины о России, согласно которому украинские военные одержат победу над российскими солдатами, когда «якобы придут снаряды» от стран Запада. Он назвал эти заявления о чудо-оружии ложью.

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«Нам сначала рассказывали, что придут байрактары (БПЛА — прим. «Ленты.ру»), "святая" Джавелина (противотанковый ракетный комплекс — прим. «Ленты.ру»), что там еще... "Леопарды", "Абрамсы", "ATACMSы", теперь до снарядов дошли, а потом до патронов. Вся эта тупая пропаганда приводит к когнитивному диссонансу у нашего населения», — возмутился он.

Военный добавил, что операция России в Харьковской области приведет к формированию буферной зоны в этом регионе.

Ранее Стариков заявил, что российские защищенные танки оказались неуязвимы для беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Так называемый "танк-мангал" оказался неуязвимым для основного оружия поля боя — FPV-дронов», — отметил он.

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      Марина Совина
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