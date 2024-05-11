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22:47, 11 мая 2024Мир

Президент Чехии назвал условие для противостояния России

Президент Чехии Павел: Европе нужно противостоять России при угрозе ее интересам
Петр Павел

Петр Павел. Фото: David W Cerny / Reuters

Президент Чехии Петр Павел заявил, что если Россия будет совершать конструктивные действия, Европе следует отвечать тем же. Об этом он высказался в интервью венской газете Die Presse.

Павел назвал условие для противостояния России и подчеркнул, что следует действовать подобным образом, когда существует угроза интересам Европы.

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«Когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. Потому что иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой», — отметил он.

Политик предположил, что конфронтация с Россией может стать частью повседневной политической жизни. Однако он уточнил, что противостояние может не носить только военный характер.

Ранее Павел предположил, что после победы на президентских выборах глава России Владимир Путин будет стремиться как минимум контролировать всю территорию Донбасса. При этом политик назвал маловероятным прямой конфликт Москвы и НАТО.

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      Марина Совина
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