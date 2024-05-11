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21:18, 11 мая 2024Мир

Президент Чехии усомнился в способности Украины вернуть территории

Президент Чехии Павел усомнился в способности Украины вернуть территории
Петр Павел

Петр Павел. Фото: Eva Korinkova / Reuters

Президент Чехии Петр Павел усомнился в способности Украины в обозримом будущем вернуть потерянные территории. Об этом он сообщил в беседе с венской газетой Die Presse.

По его словам, поддерживая украинскую сторону, страны Европы укрепляют и собственную безопасность. «Если мы потерпим неудачу, это может привести к значительным осложнениям ситуации в будущем», — подчеркнул он.

Политик допустил, что Россия может признать невозможность добиться военного успеха на Украине. Он считает, что это могло бы привести к дипломатическим переговорам вместо «бессмысленной траты ресурсов и человеческих жизней».

3 мая власти Чехии объявили о нежелании принимать у себя украинцев, уклоняющихся от мобилизации в родной стране. Согласно статистике Eurostat, в настоящий момент на территории Европейского союза проживают 4,2 миллиона украинских беженцев, самые густонаселенные ими страны — Германия, Польша и Чехия.

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      Марина Совина
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