Украина предложила Польше поучаствовать в приватизации промышленности

Фонд госимущества Украины предложил Польше поучаствовать в приватизации

Фонд госимущества Украины предложил Польше поучаствовать в приватизации объектов промышленности. Об этом сообщил глава фонда Виталий Коваль в Telegram.

Коваль сообщил, что встретился с заместителем министра государственных активов Польши Яциком Доркминским. Стороны обсудили кампанию по приватизации украинских объектов.

«Договорились, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации, в частности, в химической и титановой отраслях», — уточнил руководитель фонда.