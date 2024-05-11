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19:19, 11 мая 2024Бывший СССР

Украина предложила Польше поучаствовать в приватизации промышленности

Фонд госимущества Украины предложил Польше поучаствовать в приватизации

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Фонд госимущества Украины предложил Польше поучаствовать в приватизации объектов промышленности. Об этом сообщил глава фонда Виталий Коваль в Telegram.

Коваль сообщил, что встретился с заместителем министра государственных активов Польши Яциком Доркминским. Стороны обсудили кампанию по приватизации украинских объектов.

«Договорились, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации, в частности, в химической и титановой отраслях», — уточнил руководитель фонда.

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