Польша подтвердила отказ отправлять военных на Украину

Министр обороны Косиняк-Камыш: Польша не намерена отправлять военных на Украину

Польша не намерена отправлять военных на Украину и не готовится к подобным шагам. Отказ посылать войска в зону конфликта подтвердил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает ТАСС.

«Такую концепцию [отправки войск на Украину] представлял господин президент [Франции] Эммануэль Макрон несколько месяцев назад. Польша не готовится и не будет отправлять польские войска на Украину», — заявил министр.

При этом Косиняк-Камыш добавил, что Польша продолжит «помогать Украине, обучая украинских солдат у нас в стране, поставляя технику, участвуя в коалициях помощи Украине».

Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция уже отправила военных из своего Иностранного легиона на Украину. По его словам, сейчас французские солдаты находятся в Славянске.