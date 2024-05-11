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10:34, 11 мая 2024Силовые структуры

Профессор из Петербурга поговорила с мошенниками и лишилась миллионов рублей

73-летняя профессор СПбГУ лишилась трех миллионов рублей из-за мошенников

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Профессор из Петербурга лишилась нескольких миллионов рублей, поговорив с мошенниками. Внимание на ситуацию обратило издание 78.ru.

В начале мая 73-летней преподавательнице СПбГУ, доктору филологических наук позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Мужчина предупредил, что некие злоумышленники пытаются украсть деньги с ее счета, и добавил, что для спасения сбережений ей нужно перевести все средства на «безопасный» счет финансовой организации.

Петербурженка выполнила все указания лжесотрудника банка и перевела по указанным реквизитам три миллиона рублей. Поняв, что она потеряла крупную сумму денег из-за аферистов, профессор обратилась в полицию. В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее россиянам рассказали о мошенничестве с оплатой билетов в онлайн-кассах.

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      Полина Кислицына
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