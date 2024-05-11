Российские десантники показали штурм опорников ВСУ под Вербовым

Десантники ВС РФ показали штурм опорных пунктов ВСУ под Вербовым

Подразделения гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка группировки войск «Днепр» взяли под контроль крупный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, опубликовав видео штурма, передает ТАСС.

Уточняется, что артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии противника и уничтожила вскрытые пункты управления. Сам штурм позиций украинских военных десантники вели с нескольких направлений. «Операторы [беспилотных летательных аппаратов] БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с помощью которых командиры управляли боем», — отметили в ведомстве.

После того, как российские десантники овладели опорником ВСУ, противник бежал. Часть украинских военных сдалась в плен.

Ранее штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава «Южной» группировки войск овладели опорным пунктом ВСУ на окраинах Часова Яра при поддержке авиации и огня артиллерии.