Путин пообещал вернуть мир в Донбасс

Президент Путин поздравил ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик

Президент России Владимир Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик. Сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Путин напомнил, что ДНР является полноправным субъектом РФ. В поздравлении ЛНР президент заявил, что люди поддержали создание республики в 2014 году, а в 2022 году выразили свою волю быть вместе с Россией.

Также президент России пообещал, что в Донбассе будет мир. «Уверен, мы обязательно вернем мир в Донбасс, решим самые сложные задачи, построим и восстановим дороги и жилые дома, школы и больницы, учреждения здравоохранения, образования и культуры, промышленные предприятия», — заметил Владимир Путин.

Путин отметил, что сегодня региону помогает вся страна. «За освобождение наших исторических земель, за независимость и безопасность Отечества мужественно сражаются участники специальной военной операции», — подытожил президент.

Ранее стало известно, что военнослужащие группировки «Восток» смогли нанести поражение ВСУ возле села Старомайорское Донецкой народной республики. По словам начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева, это позволило улучшить позиции и занять более выгодные рубежи.