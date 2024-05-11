Путин утвердил структуру нового кабмина

Президент России Путин утвердил структуру нового правительства

Президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства. Об этом стало известно из указа главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

«Глава государства подписал Указ "О структуре федеральных органов исполнительной власти"», — говорится в сообщении.

Заместителями председателя кабмина станут первый зампредседателя правительства России, зампредседатель правительства России — полномочный представитель президента страны в Дальневосточном федеральном округе, а также зампредседателя правительства — руководитель аппарата правительства.

Отмечается, что соответствующий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России. Также стало известно, что кандидатуру Мишустина на пост премьера поддержали 375 депутатов Госдумы. Против этого назначения не выступил ни один из российских парламентариев. В то же время 57 депутатов воздержались от голосования.

Сам Мишустин поблагодарил депутатов Госдумы за оказанную ими поддержку и одобрение его кандидатуры на пост премьер-министра.