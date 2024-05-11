Раскольники из ПЦУ захватили очередной храм на Украине

РПЦ: раскольники из ПЦУ захватили храм в Черновицкой области Украины

Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) на Пасхальной неделе захватили Николаевский храм в селе Виженка Черновицкой области. Об этом сообщил отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Русской православной церкви.

«8 мая 2024 года в селе Виженка Черновицкой области Украины рейдеры, относящиеся к раскольнической структуре "ПЦУ" провели силовой захват старинного Николаевского храма Украинской православной церкви, который является памятником архитектуры местного значения. Под крики, разжигающие ненависть против прихожан, верующих оттеснили от храма. Потом на дверях срезали замки и захватили Николаевскую церковь», — говорится в сообщении.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что священники раскольнической ПЦУ святотатствуют и будут страшно наказаны Богом. Он выразил надежду на то, что на Украине вновь укрепится православие, а церковный раскол уйдет в небытие.