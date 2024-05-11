Российские водители автобусов устроили забастовку

Во Владивостоке недовольные оплатой труда водители автобусов устроили забастовку

Во Владивостоке недовольные своей зарплатой водители автобусов устроили забастовку утром в субботу, 11 мая. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

По словам местных жителей, около десяти автобусов отказались выходить на маршрут, встав на улице Добровольского с 6:00 по местному времени. В настоящий момент работа транспорта возобновлена, уточняется в материале.

На инцидент обратила внимание прокуратура Приморского края. Пресс-служба ведомства сообщила, что была организована проверка о возможном нарушении прав водителей.

В январе на заводе «Химпэк» в Ростовской области десятки трудовых мигрантов были уволены после забастовки из-за зарплат. На смену отказались выходить более 60 сотрудников, в результате чего работа в одном из цехов была остановлена. Мигранты требовали повысить им заработок на 20-25 процентов.