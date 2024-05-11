Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Керамик в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Керамик в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что в результате успешных действий российские военные улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ, а также 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Вишневое, Карловка и Розовка в ДНР.

Также сообщается, что российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Минобороны, Российская армия заняла Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.