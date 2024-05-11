Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:12, 11 мая 2024Бывший СССР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Керамик в ДНР

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Керамик в ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Керамик в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве отметили, что в результате успешных действий российские военные улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад ВСУ, а также 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Вишневое, Карловка и Розовка в ДНР.

Также сообщается, что российские военные взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области. По данным Минобороны, Российская армия заняла Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      ЕС согласовал проект соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Европейские послы создали документ на 11 страниц

      Российские войска уничтожили дивизион ЗРК Patriot

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт Керамик в ДНР

      Российские военные взяли под контроль населенные пункты в Харьковской области

      Украинские войска начали дистанционно минировать Авдеевку

      Лепс объяснил обучение детей за границей

      В США назвали последствия эскалации отношений НАТО и России

      Путин на встрече с Мантуровым и Чемезовым оценил сбои в работе промышленности

      Пушилин пообещал освобождение Часова Яра

      ВСУ обстреляли окрестности перинатального центра в Донецке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше