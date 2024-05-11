Российский губернатор прокомментировал обстрел Донецка

Липецкий губернатор Артамонов об обстреле Донецка: русские своих не бросают

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал обстрел Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Русские своих не бросают. Липчане с вами. (...) Мы будем биться за мир, за наших братьев, за свободу и независимость России. Выстоим. Победим», — написал он.

Политик также подчеркнул, что атака противника является доказательством того, что десять лет назад Донбасс сделал правильный выбор, проголосовав за создание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Об обстреле Ленинского района Донецка стало известно ранее 11 мая. Атака пришлась на окрестности перинатального центра. Второй удар был нанесен по ресторану. Недалеко от места обстрела собирались участники автопробега, приуроченного к десятой годовщине создания Донецкой народной республики.

Число пострадавших при ударе составило девять человек. Еще трех спасти не удалось.