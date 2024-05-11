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15:58, 11 мая 2024Путешествия

Штормовое предупреждение объявили в курортном российском регионе

МЧС России объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Штормовое предупреждение с 11 по 13 мая объявили в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Вечером и до конца суток 11.05, а также в течение суток 12.05 местами в крае, ночью и утром 13.05 местами в южной половине края ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20-25 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В МЧС порекомендовали гражданам оставаться дома или в укрытии, а также следить за отопительной и осветительной системами, наблюдать за окружающей обстановкой и использовать непромокаемую одежду и обувь. В случае выхода на улицу жителям необходимо взять с собой влагонепроницаемую ткань, чтобы уложить в нее наиболее ценные вещи.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Крыма. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с пятницы по воскресенье, с 3 по 5 мая, в западных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, она также ожидается в южных его частях.

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      Никита Абрамов
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