Собянин назвал срок открытия верфи для строительства электросудов

Собянин: верфь для строительства электросудов откроется в конце 2024 года

Новая верфь для строительства электросудов в московском районе Нагатинский Затон начнет работать в конце 2024 года. Срок открытия предприятия назвал мэр столицы Сергей Собянин, передает Агентство «Москва».

Верфь располагается на улице Судостроительная напротив Южного речного вокзала. Площадь завода превысит 23 тысячи квадратных метров, на нем планируется производить около 20 электросудов ежегодно. Верфь будет обеспечена электричеством с помощью солнечных батарей.

По словам Собянина, решение построить предприятие появилось на фоне высокого спроса. «Электрические речные суда в Москве получили ажиотажный спрос со стороны москвичей и туристов. Это говорит о том, что программа развития речного судоходства, регулярного речного судоходства востребована. И с этим мы приняли решение о строительстве в Москве специального завода по производству экологически чистых электрических судов разных размеров», — заявил мэр.

Он добавил, что завод обеспечит потребность по регулярным судам на Москве-реке и в будущем позволит заменить все судна на ней. Собянин также выразил надежду на то, что производимые на верфи судна будут также пользоваться спросом на других реках и водоемах России.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин вместе с Собяниным запустил движение первого речного электротрамвая в столице.