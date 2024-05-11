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07:57, 11 мая 2024Мир

Союзники США воздержались от голосования по палестинской резолюции

Большинство союзников США воздержались от голосования по Палестине в ГА ООН

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Большинство союзников США воздержались от голосования в Генассамблее ООН по резолюции по Палестине, сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, документ не поддержали девять государств, включая США, Израиль, Аргентину, Чехию и Венгрию. При этом Франция, Япония и Южная Корея, которые являются ближайшими союзниками Вашингтона в Совете Безопасности, проголосовали за.

Однако большая часть союзников Штатов предпочла воздержаться, в том числе Великобритания, Швейцария, Украина, Австрия, Албания, Болгария, Канада, Германия, Хорватия Италия, Литва, Латвия, Малави, Маршалловы Острова, Монако, Северная Македония, Нидерланды, Парагвай, Молдавия, Румыния, Швеция, Вануату.

Проект резолюции предполагает расширение прав Палестины в ООН.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан измельчил в шредере Устав организации в ходе своего выступления в Генассамблее. Он раскритиковал проект резолюции по Палестине, содержащий призыв «пересмотреть в положительном ключе» вопрос принятия государства в качестве полноправного члена всемирной организации.

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      Марина Совина
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