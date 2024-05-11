Сына Кадырова попросили обучить стрельбе гвинейских солдат

Представители Гвинеи попросили сына Кадырова дать уроки стрельбы для военных

Представитель гвинейской делегации, прибывший в Чечню вместе с президентом страны, попросил 16-летнего сына главы региона Адама Кадырова преподать уроки стрельбы для гвинейских военных в РУС. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Также начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни пригласили для совместных тренировок в Гвинею.

Президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в регион 11 мая, у него состоялась встреча с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кроме того, политик посетил Мемориальный комплекс Славы в Грозном и РУС в Гудермесе.