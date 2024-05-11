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20:31, 11 мая 2024Бывший СССР

Участницу «Евровидения» внесли в базу «Миротворец»

Участницу «Евровидения» от Израиля Голан внесли в базу «Миротворец»

Фото: Andreas Hillergren / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Участницу «Евровидения» от Израиля Эден Голан внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на сайте базы.

Ее обвинили в участии в попытках легализации оккупации Крыма, незаконной коммерческой деятельности на якобы оккупированных территориях, а также в нарушении государственной границы Украины.

Помимо того, на сайте указывается, что певица участвовала в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

Ранее актера Никиту Кологривого добавили в украинскую базу «Миротворец» из-за «покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержку России. Перед этим Кологривый поблагодарил российских военных в зоне специальной военной операции за то, что они дают возможность в безопасности заниматься актерской деятельностью.

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