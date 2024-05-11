Умер известный американский математик и инвестор Саймонс

Создатель хедж-фонда Renaissance Technologies Саймонс умер в возрасте 86 лет

Американский инвестор и создатель хедж-фонда Renaissance Technologies Джим Саймонс умер в Нью-Йорке в возрасте 86 лет. Соответствующая информация опубликована на сайте его одноименного фонда.

«С большой печалью Фонд Саймонса сообщает о смерти своего соучредителя и почетного председателя Джеймса Харриса Саймонса», — говорится в публикации.

Хедж-фонд Renaissance Technologies был основан Саймонсом в 1982 году, сам инвестор одним из первых начал использовать математический алгоритм для анализа рынков и предсказания изменения цен на бирже. В 1994 году Саймонс также учредил фонд поддержки исследований в области науки.

27 марта на 91-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман. Ученый получил премию в 2002 году «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности». Канеман был одним из основоположников поведенческой экономики, автором теории перспектив, описывающей принятие решений в условиях неопределенности и риска.