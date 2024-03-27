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22:28, 27 марта 2024Экономика

Умер лауреат Нобелевской премии по экономике

Лауреат Нобелевской премии по экономике Канеман скончался в возрасте 90 лет
Даниэль Канеман

Даниэль Канеман. Фото: Fred Prouser / Reuters

Лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман скончался на 91 году жизни. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на его приемную дочь Дебору Трейсман.

Ученый получил Нобелевскую премию в 2002 году «за применение психологической методики в экономической науке, в особенности — при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности».

Канеман родился в марте 1934 года в Тель-Авиве. Ученый был одним из основоположников поведенческой экономики, автором теории перспектив, описывающей принятие решений в условиях неопределенности и риска.

В октябре 2023 года скончался бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Он получил премию в 2008 году за свою миротворческую деятельность.

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      Марина Совина
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