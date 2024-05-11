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22:05, 11 мая 2024Бывший СССР

В ДНР два человека погибли при взрыве автомобиля

Два человека погибли в результате взрыва автомобиля в селе Новотроицкое в ДНР

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Двое мужчин погибли в результате взрыва автомобиля в селе Новотроицкое Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Предварительной причиной инцидента в российском регионе называют детонацию взрывного устройства. Другие подробности неизвестны.

Ранее в результате взрыва в Калининском районе Донецка пострадал подросток. Мальчик 2009 года рождения был ранен в результате детонации взрывоопасного предмета. Также ранения получил мужчина 1975 года рождения.

До того солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдался в плен и перешел на сторону России. Военнослужащий по имени Евгений Шевченко рассказал на видео, что давно планировал этот шаг.

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      Евгений Силаев
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