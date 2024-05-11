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10:09, 11 мая 2024Россия

В Петербурге задержали облившего краской три флага России вандала

В Петербурге задержали 45-летнего вандала, облившего краской три флага России

Кадр: Telegram-канал «Петербургская полиция»

Полиция Петербурга задержала мужчину, осквернившего три флага России и два знамени Победы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в начале мая. На записи камеры видеонаблюдения у дома на проспекте Королева, 48, видно, как неизвестный в маске и капюшоне направляется к знаменам, расположенным на здании, и распыляет краску из шприца.

После того как сообщение о произошедшем поступило в полицию, отдел дознания по Приморскому району возбудил уголовное дело по статье 329 («Надругательство над государственным гербом Российской Федерации или государственным флагом Российской Федерации») УК РФ.

Оперативники установили личность злоумышленника, которым оказался 45-летний местный житель, и задержали возле его дома. Мужчину доставили в полицию для проведения необходимых процессуальных действий.

Ранее сообщалось, что житель Хабаровска получил 15 лет за поджог военкомата и осквернение российского флага.

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      Полина Кислицына
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