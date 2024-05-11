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23:53, 11 мая 2024Россия

В России оценили потери Украины в ходе СВО

Апты Алаудинов: потери Украины в ходе СВО приближаются к 700 тыс. человек

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов оценил потери Украины в ходе специальной военной операции (СВО). Видеозапись опубликована в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

По его словам, потери украинской стороны приближаются к 700 тысячам человек. «Те, кто принимают решение и сдаются в плен, получают второй билет в жизнь. Те, кто не успел это сделать — погибают», — сказал он.

Алаудинов добавил, что украинцы не являются врагами России. «Не хотелось бы нам, чтобы вы продолжали нести такие потери», — сказал он.

Ранее отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков прокомментировал сообщения о существовании якобы чудо-оружия, с помощью которого можно добиться поражения России в конфликте с Киевом.

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      Марина Совина
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