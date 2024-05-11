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21:31, 11 мая 2024Россия

В Совфеде назвали условия для создания технологического суверенитета

Сенатор Гумерова: технологический суверенитет невозможен без развития науки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Технологический суверенитет России и открытие новых производств невозможны без развития науки в регионах. Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, передает РИА Новости.

По словам Гумеровой, воспитание интереса к науке, поиск и поддержка талантов начинается с детского сада и школы. Сенатор напомнила, в России реализуется проект по созданию и реализации программы Научно-технической революции (НТР) в каждом регионе.

Ранее стало известно, что в рамках национального проекта «Наука и университеты» в 2024 году будет создано 200 новых молодежных лабораторий.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в Послании Федеральному Собранию отметил, что «отечественная научная инфраструктура – наше мощное конкурентное преимущество как в сфере фундаментальной науки, так и в создании заделов для фармацевтики, биологии, медицины, микроэлектроники, химической промышленности и производства новых материалов, для развития космических программ».

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      Юлия Мискевич
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