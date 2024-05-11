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08:49, 11 мая 2024Мир

Американский ветеран предупредил о последствиях новой мировой войны

Ветеран США Кон предупредил о гибели человечества в случае новой мировой войны

Фото: Jilbert Ebrahimi / Unsplash

Ветеран Второй мировой войны, участник встречи войск СССР и США на Эльбе Фрэнк Кон заявил, что на России и Соединенных Штатах лежит ответственность за недопущение новой мировой войны. Он предупредил в интервью ТАСС, что человечество столкнется с катастрофическими последствиями в случае нового масштабного противостояния.

Полковник Сухопутных войск США в отставке добавил, что жизнь никогда не станет прежней, если мир допустит третью мировую войну. «Человеческий род просто вымрет с такими вооружениями, которые у нас имеются», — объяснил Кон.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не допустить третьей мировой войны. Он отметил, что в противном случае может наступить ядерный апокалипсис.

Как считает белорусский президент, в условиях, когда Запад отвергает диалог и сотрудничество, важен голос всех, кто выступает в защиту мира и стремится к сотрудничеству.

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      Маргарита Пименова
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