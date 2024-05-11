Назван крупнейший импортер российской водки

Казахстан стал крупнейшим импортером российской водки по итогам 2023 года

По итогам 2023 года Казахстан закупил половину объема российской водки, отправленной на экспорт. Эти данные приводит агентство РИА Новости.

Из 59,7 миллиона долларов экспортной выручки на Казахстан пришлось 27,9 миллиона долларов. Таким образом, республика сохранила за собой звание крупнейшего импортера этого алкогольного напитка. Однако в сравнении с 2022 годом показатель просел на 26 процентов. Тогда же в Казахстане поубавился импорт белорусского горячительного. Сокращение поставок было перекрыто ростом импорта из Франции, Швеции и с Украины, а также увеличением собственного производства.

В то же время Израиль нарастил импорт отечественной водки, достигнув второй строчки рейтинга. За год продажи спиртного в эту страну выросли на 42 процента, до 12 миллионов долларов.

Третье место по покупке российской водки заняла Армения с потреблением на 4,5 миллиона долларов. При этом за год сумма снизилась на треть. Также в пятерке лидеров оказались Грузия (3,9 миллиона долларов) и Азербайджан (3,5 миллиона долларов).

С 2022 года экспорт российской водки существенно снизился ввиду санкций. Крупнейшими потребителями напитка числились Латвия, Германия и Великобритания.

Ранее стало известно об угрозе для экспорта французского коньяка. Продажи могут снизиться на фоне антидемпингового расследования Китая в отношении импорта бренди из Евросоюза.