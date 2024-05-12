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00:07, 12 мая 2024Россия

Алиханов отреагировал на предложение возглавить Минпромторг

Губернатор Алиханов назвал большой честью предложение возглавить Минпромторг

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал «большой честью» предложение возглавить Минпромторг. Своим мнением политик поделился в беседе с «Комсомольской правдой».

«Для меня это большая честь — получить предложение такого уровня. Это и большой вызов. И я понимаю всю ответственность», — заявил Алиханов.

Также губернатор назвал «лучшими из прожитых» годы, проведенные в Калининградской области. Он отметил, что город навсегда останется у него в сердце.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин назвал кандидата на пост главы министерства промышленности и торговли РФ. Он предложил назначить Антона Алиханова, который возглавляет Калининградскую область с 2016 года, в 2022 году баллотировался на второй срок и выиграл выборы с поддержкой 80,21 процента избирателей.

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      Евгений Силаев
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