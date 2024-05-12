Еще трое человек скончались от отравления наркотиками в Астрахани

СК: еще трое человек умерли из-за отравления неизвестным веществом в Астрахани

Еще трое человек ушли из жизни после отравления наркотиками в Астрахани. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Астраханской области.

По данным следствия, с 9 по 11 мая в Ленинском районе города скончались трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет. Предварительной причиной их гибели названо отравление неизвестным веществом. Уточняется, что они употребляли наркотики. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Астрахани в результате отравления неизвестным веществом не выжили пятеро человек. Речь шла о мужчинах и женщинах в возрасте от 18 до 40 лет. Все они употребляли наркотики. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Кроме того, в регионе выросло число пострадавших от отравления неизвестным веществом: изначально сообщалось о 14 гражданах, но в дальнейшем этот показатель достиг 21. По подозрению в распространении вещества задержан 20-летний гражданин одной из стран Центральной Азии.