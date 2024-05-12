Грету Тунберг задержали на акции в поддержку Палестины во время «Евровидения»

Полиция задержала Грету Тунберг на пропалестинской акции во время «Евровидения»

Экоактивистку Грету Тунберг задержали на площади Хюллие Сташунсторг в городе Мальме на юге Швеции, где она принимала участие в акции в поддержку Палестины. Об этом сообщает Expressen.

Площадь находится поблизости от спортивно-концертного комплекса «Малме Арена», где проходит музыкальный конкурс «Евровидение». Во время финала песенного конкурса полиция пыталась оттеснить демонстрантов.

Шведским сотрудникам правоохранительных органов оказали помощь их коллеги из Дании и Норвегии, которые были специально приглашены для помощи в поддержании порядка во время «Евровидения».

Ранее сообщалось, что израильскую певицу Эден Голан освистали в финале конкурса «Евровидение-2024». По данным The Mirror, участницу освистали как только она вышла на сцену. Гул продолжался во время исполнения песни. Также Голан подверглась обструкции 9 мая во время генеральной репетиции.