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01:35, 12 мая 2024Мир

Грету Тунберг задержали на акции в поддержку Палестины во время «Евровидения»

Полиция задержала Грету Тунберг на пропалестинской акции во время «Евровидения»
Грета Тунберг

Грета Тунберг. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Экоактивистку Грету Тунберг задержали на площади Хюллие Сташунсторг в городе Мальме на юге Швеции, где она принимала участие в акции в поддержку Палестины. Об этом сообщает Expressen.

Площадь находится поблизости от спортивно-концертного комплекса «Малме Арена», где проходит музыкальный конкурс «Евровидение». Во время финала песенного конкурса полиция пыталась оттеснить демонстрантов.

Шведским сотрудникам правоохранительных органов оказали помощь их коллеги из Дании и Норвегии, которые были специально приглашены для помощи в поддержании порядка во время «Евровидения».

Ранее сообщалось, что израильскую певицу Эден Голан освистали в финале конкурса «Евровидение-2024». По данным The Mirror, участницу освистали как только она вышла на сцену. Гул продолжался во время исполнения песни. Также Голан подверглась обструкции 9 мая во время генеральной репетиции.

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      Марина Совина
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