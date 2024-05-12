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01:15, 12 мая 2024Мир

Участницу от Израиля освистали в финале «Евровидения-2024»

Израильскую певицу Голан освистали в финале «Евровидения-2024»

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Израильскую певицу Эден Голан освистали в финале конкурса «Евровидение-2024». Об этом сообщило британское издание The Mirror.

Отмечается, что участницу освистали как только она вышла на сцену. Гул продолжался во время исполнения песни. Также Голан подверглась обструкции 9 мая во время генеральной репетиции.

«Я стою на этой сцене с огромной гордостью. Горжусь нашей песней и тяжелой работой, которую мы вложили в нее. Горжусь своей страной и ее жителями», — отреагировала на произошедшее Голан.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала песенный конкурс «Евровидение», финал которого проходит в Швеции. По ее словам, соревнование «переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».

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      Евгений Силаев
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