Захарова назвала «Евровидение» похоронами Европы

Мария Захарова назвала «Евровидение-2024» похоронами Западной Европы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала песенный конкурс «Евровидение», финал которого проходит в Швеции. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«"Евровидение-2024" переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — написала она.

Ранее участника «Евровидения-2024» от Нидерландов Йоста Кляйна (псевдоним Joost) дисквалифицировали.

Финал музыкального конкурса «Евровидение-2024» проходит в городе Мальме на юге Швеции 11 мая. Мероприятие организовывают в этом городе уже в третий раз. Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году из-за проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.