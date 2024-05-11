Фаворита «Евровидения» дисквалифицировали в день финала конкурса. Он признавался в любви к России после начала СВО

ЕВС отстранил голландского исполнителя Кляйна от участия в финале «Евровидения»

Участника музыкального конкурса «Евровидение-2024» от Нидерландов Йоста Кляйна (псевдоним Joost) дисквалифицировали. В финале конкурса он не сможет исполнить свою песню Europapa («Европапа»), которая считала фаворитом на победу в этом году.

По словам представителей Европейского вещательного союза (EBU), в настоящий момент шведская полиция расследует жалобу, которая была подана участницей съемочной группы после инцидента, произошедшего после выступления Кляйна в полуфинале «Евровидения» 9 мая. На время расследования организаторы приняли решение исключить артиста из конкурса.

Кляйна дисквалифицировали на фоне слухов о скандале с Израилем

EBU опубликовала официальное разъяснение на своем сайте. Там говорится, что в финале «Евровидения», которое проходит в этом году в Швеции, выступит 25 стран вместо 26. Нидерландский артист Йост Кляйн не будет участвовать в большом финале конкурса из-за инцидента, подробности которого не уточняются.

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Европейская организация также уточнила, что в инциденте не участвовали никакие делегации других стран. Ранее в СМИ начала распространяться информация о том, что Кляйн мог конфликтовать с делегацией Израиля.

«Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную и надежную рабочую среду для всех сотрудников Конкурса. В связи с этим поведение Йоста Кляйна по отношению к члену команды считается нарушением правил Конкурса», — говорится в заявлении EBU.

Нидерландская телекомпания AVROTROS выразила протест против дисквалификации своего представителя на песенном конкурсе. Там заявили, что считают дисквалификацию Кляйна непропорциональной и шокированы этим решением.

Joost признавался в любви к России и конфликтовал с делегацией Израиля

Кляйн сотрудничал с российскими артистами уже после объявления специальной военной операции (СВО) и выпустил трек с российским рэпером и блогером Руслан Тушенцовым, более известным под псевдонимом CrazyMegaHell (CMH). Их совместная песня под названием jackass вышла в марте 2022 года. В песне нидерландец признается в любви к русским женщинам.

Я люблю Россию, мужик. Я реально хочу жениться на русской женщине. Я хочу русскую леди. Я хочу русских малышек текст Йоста Кляйна в песне jackass

В 2023 году Joost записал песню с коллективом из Санкт-Петербурга Russian Village Boys. Всего на платформе Spotify у представителя Нидерландов более пяти миллионов слушателей в месяц.

Фото: Jessica Gow / TT News Agency / Reuters

В ходе пресс-конференции стран-участниц «Евровидения» Кляйн вмешался в интервью представительницы Израиля Эден Голан. Журналист задал ей вопрос, думала ли она, что, принимая участие в конкурсе, она подвергает риску других участников и публику. Голан замешкалась и продюсер конкурса отметил, что она имеет право не отвечать на все вопросы прессы. Тогда вмешался Кляйн и спросил «А почему нет?». В итоге представительнице Израиля пришлось дать ответ.

Сама Голан тоже была связана с Россией. Она прожила 13 лет в Москве, где начала строить свою музыкальную карьеру. В 2016 году она выступила на «Детской Новой волне» в Крыму, а в 2018 году стала финалисткой пятого сезона шоу «Голос. Дети» в команда певицы Пелагеи.

Финал музыкального конкурса «Евровидение-2024» пройдет в городе Мальме на юге Швеции 11 мая. Мероприятие состоится в этом городе в третий раз. Россию отстранили от участия в конкурсе в 2022 году из-за проведения СВО на Украине.