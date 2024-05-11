Участника «Евровидения» от одной страны дисквалифицировали

Участника «Евровидения» от Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали

Участника музыкального конкурса «Евровидение-2024» от Нидерландов Йоста Кляйна дисквалифицировали. О том, что представитель одной из стран не будет исполнять свою песню на конкурсе, сообщил Европейский вещательный союз (EBU), организующий мероприятие.

«26-летний нидерландский исполнитель Йост Кляйн и его песня Europapa были дисквалифицированы с песенного конкурса "Евровидение-2024"», — говорится в заявлении.

По словам представителей союза, в настоящий момент шведская полиция расследует жалобу, которая была подана участницей съемочной группы после инцидента, произошедшего после выступления Кляйна в полуфинале «Евровидения» 9 мая. На время расследования организаторы приняли решение исключить артиста из конкурса.

«Мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к неподобающему поведению на нашем мероприятии и стремимся обеспечить безопасную рабочую среду для всего персонала на конкурсе. В связи с этим поведение Йоста Кляйна по отношению к члену команды считается нарушением правил конкурса», — подчеркнули в союзе.

10 мая стало известно, что Кляйна отстранили от участия в «Евровидении» из-за инцидента. В отношении артиста было начато расследование.

Финал музыкального конкурса «Евровидение-2024» пройдет в городе Мальме на юге Швеции 11 мая. Мероприятие состоится в этом городе в третий раз.