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14:17, 12 мая 2024Экономика

Испания нарастила закупки российского газа на фоне санкций

ТАСС: РФ оказалась на втором месте среди крупнейших поставщиков сырья в Испанию

Фото: РИА Новости

Россия продолжила усиливать позиции ключевого поставщика сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Испании на фоне санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сведения испанской энергетической компании Enagás.

В апреле текущего года страна закупила более 5,3 тысячи ГВт*ч российского СПГ (или одну пятую часть от всего объема импорта). Таким образом, РФ оказалась на втором месте в числе крупнейших поставщиков сырья в страну. Первую строчку занял Алжир.

С января по апрель 2024-го Испания закупила в РФ более 26,8 тысячи ГВт*ч природного газа. По словам посла России в Мадриде Юрия Клименко, в прошедшие два года страна являлась крупнейшим в ЕС импортером отечественного СПГ. Испания не заинтересована в отказе от крупного контракта с РФ, заключенного ранее на длительный срок, объяснил он.

Ранее стало известно, что Евросоюз собрался ударить по новому газовому проекту России. По данным Bloomberg, страны объединения захотели ввести ограничения против 11 судов, используемых российской стороной. Если ограничительные меры будут одобрены, для судов закроют порты ЕС и возможность использования услуг компаний в Европе.

Помимо этого, Брюссель намеревается ужесточить давление на ряд СПГ-проектов в РФ, введя запрета перевалки отечественного СПГ в третьи страны.

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      Лилиана Набиуллина
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