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17:13, 12 мая 2024Россия

Комитет Госдумы поддержал кандидатуры Савельева и Старовойта в правительство

Профильный комитет ГД поддержал кандидатуры Савельева и Старовойта в кабмин

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры поддержал кандидатуру губернатора Курской области Романа Старовойта на должность министра транспорта и кандидатуру Виталия Савельева на должность вице-премьера по транспорту. Об этом сообщил депутат Султан Хамзаев, его цитирует РИА Новости.

«Отмечено, что опыт Старовойта управлением Курской области будет полезным в работе, в том числе понимания того, что происходит "на земле". Савельев показал свою эффективность, поэтому получил должность вице-премьера», — сказал парламентарий.

11 мая премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение в Госдуму новый состав правительства России. Пресс-секретарь кабмина Борис Беляков тогда анонсировал новую должность профильного вице-премьера, кандидатом на который предложили Савельева.

Кандидатуры выдвинутых вице-премьеров Госдума рассмотрит 13 мая, а кандидатуры министров — на день позже, 14 мая. Мишустин внес на рассмотрение предложения по новому составу кабмина в соответствии с Конституцией и Федеральным законом «О правительстве Российской Федерации».

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      Анастасия Шейкина
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