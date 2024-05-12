Определено возможное место запуска ракеты ВСУ по многоэтажке в Белгороде

Силовые структы: ВСУ могли запустить ракету по Белгороду из Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить ракету, попавшую в жилой дом в Белгороде, из Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

Предварительно, запуск мог происходить из района Казачей Лопани. Это небольшой поселок, который расположен в двух километрах от границы с Россией. По словам источника, после определения возможного места запуска силовые структуры принимают меры для подавления украинского расчета.

«Запуск ракеты предварительно осуществлялся с юго-запада, это район Казачей Лопани», — уточнил данные собеседник агентства.

Подъезд жилого дома по улице Щорса обрушился 12 мая. Белгородские власти сообщили, что это произошло из-за попадания снаряда. Минобороны России уточнило, что дом был поврежден фрагментом одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».