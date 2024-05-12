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10:10, 12 мая 2024Силовые структуры

После обрушения части жилого дома в Печоре возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело по факту обрушения части дома в Печоре

Фото: МЧС Республики Коми / РИА Новости

В Республике Коми было возбуждено уголовное дело по факту обрушения части жилого дома в Печоре. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета (СК) в Telegram.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК («Халатность»). Сейчас сотрудники СК проводят комплекс ряд следственных и иных процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Часть жилого дома, расположенного на Печорском проспекте, обрушилась 11 мая. Рухнула стена с первого по пятый этаж. Перед этим жильцы жаловались на неудовлетворительное состояние здания.

Ранее момент обрушения дома в Печоре попал на видео. На видеозаписи, снятой с противоположной стороны улицы, видно, как в клубах пыли складываются конструкции пятиэтажного здания. Находившиеся в момент обрушения люди успели отбежать.

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      Алан Босиков
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