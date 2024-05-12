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11:08, 12 мая 2024Мир

Посол Канады оценил отношения с Россией

Посол Тейлор: отношения Москвы и Оттавы находятся в крайне плохом состоянии

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Отношения между Москвой и Оттавой находятся в самой худшей точке за все время их существования. Об этом заявила посол Канады в России Сара Тайлор в интервью CBC.

«Я бы сказала, что сейчас эти отношения, безусловно, находятся в крайне плохом состоянии, вероятно, они самые плохие за всю историю», — отметила Тейлор.

По ее словам, Канада проводит по отношению к России политику «ограниченного взаимодействия». В связи с этим посол Тейлор не присутствовала на инаугурации Владимира Путина.

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Оттава не должна вмешательства во внутренние дела страны. По его словам, Москва не вмешивается в дела западных государств и призывает их делать то же самое.

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      Анастасия Шейкина
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