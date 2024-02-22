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07:11, 22 февраля 2024Мир

Посол в Канаде призвал Оттаву не вмешиваться во внутренние дела России

Посол в Канаде Степанов призвал Оттаву не вмешиваться во внутренние дела РФ

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Оттава не должна вмешательства во внутренние дела РФ. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Москва не вмешивается в дела западных государств и призывает их делать то же самое. «Мы в канадские дела не вмешиваемся и их призываем следовать тому же принципу», — отметил он.

Ранее посол рассказал, что канадские журналисты распространяют фейки о специальной военной операции (СВО) с очернением роли России в мире. По его словам, обстановка в Оттаве и других городах страны, где расположены российские заграничные учреждения, в Торонто и Монреале, остается стабильно напряженной.

По мнению дипломата, через поддержку Киева власти Канады хотят внести свой вклад в «стратегическое поражение» Москвы.

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      Марина Совина
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