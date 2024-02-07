Посол России рассказал о распространении фейков об СВО в Канаде

Посол Степанов: в Канаде тиражируют фейки об СВО с очернением роли России в мире

Канадские журналисты распространяют фейки о специальной военной операции (СВО) с очернением роли России в мире. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов, пишет РИА Новости.

По его словам, обстановка в Оттаве и других городах страны, где расположены российские заграничные учреждения, в Торонто и Монреале, остается стабильно напряженной. «Кабинет премьера Джастина Трюдо в авангарде русофобии западного мейнстрима», — подчеркнул посол.

По мнению дипломата, через поддержку Киева власти Канады хотят внести свой вклад в «стратегическое поражение» Москвы. «Антироссийскую заряженность властей подхватывают корпоративные СМИ, тиражируя фейки об СВО с обязательным очернением России и ее роли в мире», — рассказал Степанов.

Ранее Оттава ввела санкции против 24 физических лиц и 17 организаций за то, что они, предположительно, поддерживают российскую СВО.