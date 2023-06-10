Канада ввела санкции против 17 организаций за предполагаемую поддержку СВО

Канада ввела санкции против 24 лиц и 17 организаций за предполагаемую поддержку СВО

Оттава вводит санкции против 24 физических лиц и 17 организаций за то, что они, предположительно, поддерживают российскую специальную операцию на Украине (СВО). Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время своего визита в Киев, сообщает телеканал CTV.

«Трюдо также объявил о дополнительных санкциях в отношении 24 физических лиц и 17 организаций за предполагаемую поддержку вторжения России на Украину», — сообщил телеканал.

При этом имена людей и названия организаций, попавших под санкции, не приводятся.

О встрече президента Украины Владимира Зеленского с Джастином Трюдо стало известно 10 июня. По данным радиостанции Radio-Canada, официальная поездка канадского премьер-министра до последнего момента оставалась в «максимальной тайне по соображениям безопасности».