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16:05, 10 июня 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с премьером Канады

Президент Украины Зеленский заявил, что встретился с премьер-министром Канады Трюдо
СюжетСанкции против России:

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который приехал с визитом в Киев. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского лидера.

«Приветствую на Украине премьер-министра Канады Джастина Трюдо и представителей и представительниц его команды», — написал Зеленский.

О неожиданном визите Трюдо в Киев стало известно 10 июня. По данным радиостанции Radio-Canada, официальная поездка канадского премьер-министра до последнего момента осталась в «максимальной тайне по соображениям безопасности». Сообщалось, что Трюдо готовится увидеться с Зеленским и членами украинского парламента, чтобы проговорить детали возможной помощи Украине и новых санкций против России.

Ранее Минобороны Канады заявило, что Оттава передаст Киеву ракеты ближнего радиуса действия. Министр обороны страны Анита Ананд сказала, что доставка заявленных в апреле пакетов стрелкового оружия и боеприпасов идет по плану. Как ожидается, к лету вся 21 тысяча единиц указанного вооружения и 2,4 миллиона патронов будут на Украине.

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    Кристина Есикова
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