Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:57, 26 мая 2023Мир

Канада передаст Украине ракеты ближнего радиуса действия

Минобороны Канады передаст Украине 43 ракеты ближнего радиуса действия AIM-9

Фото: Chip East CME / Reuters

Оттава передаст Киеву ракеты ближнего радиуса действия, сообщает пресс-служба Министерства обороны Канады.

«Министр обороны Анита Ананд объявила, что Канада передает Украине 43 ракеты AIM-9 из арсенала CAF, и отметила, что это поможет Украине обезопасить свое небо», — сказано в заявлении.

Кроме того, глава ведомства сказала, что доставка заявленных в апреле пакетов стрелкового оружия и боеприпасов идет по плану. В страну уже прибыли пулеметы, автоматы и комплекты для чистки, а в ближайшие недели планируется доставить один миллион патронов калибра 5,56 миллиметров и 4800 автоматов. Ожидается, что к лету вся 21 тысяча единиц стрелкового оружия и 2,4 миллиона патронов будут на Украине.

По ее словам, благодаря работе Королевских канадских ВВС в Шотландии, Оттава в настоящее время перевезла более девяти миллионов фунтов военной помощи для Украины от союзников и партнеров в Европе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал условия нанесения превентивного ядерного удара
Для многодетных семей предложили новую льготу
ФСБ задержала трех боевиков Басаева за нападение на псковских десантников
Массовая драка на собрании собственников дома в Подмосковье попала на видео
В Британии рассказали о проблемах с поставкой Украине ракет для F-16
Росгвардия показала видео с освобожденными из украинского плена военнослужащими
Россиянка бросила пятилетнего сына в открытой машине ради похода в ночной клуб
IBM анонсировала создание самого мощного квантового компьютера
В американском городе прошел «дождь» из фекалий
Канада передаст Украине ракеты ближнего радиуса действия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.