Канада передаст Украине ракеты ближнего радиуса действия

Минобороны Канады передаст Украине 43 ракеты ближнего радиуса действия AIM-9

Оттава передаст Киеву ракеты ближнего радиуса действия, сообщает пресс-служба Министерства обороны Канады.

«Министр обороны Анита Ананд объявила, что Канада передает Украине 43 ракеты AIM-9 из арсенала CAF, и отметила, что это поможет Украине обезопасить свое небо», — сказано в заявлении.

Кроме того, глава ведомства сказала, что доставка заявленных в апреле пакетов стрелкового оружия и боеприпасов идет по плану. В страну уже прибыли пулеметы, автоматы и комплекты для чистки, а в ближайшие недели планируется доставить один миллион патронов калибра 5,56 миллиметров и 4800 автоматов. Ожидается, что к лету вся 21 тысяча единиц стрелкового оружия и 2,4 миллиона патронов будут на Украине.

По ее словам, благодаря работе Королевских канадских ВВС в Шотландии, Оттава в настоящее время перевезла более девяти миллионов фунтов военной помощи для Украины от союзников и партнеров в Европе.