Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:33, 12 мая 2024Россия

Путин предложил кандидатуру на пост главы Счетной палаты

Путин предложил назначить Ковальчука председателем Счетной палаты

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин предложил назначить на должность главы Счетной палаты заместителя руководителя контрольного управления администрации главы государства Бориса Ковальчука. Об этом сообщил Совет Федерации в своем Telegram-канале.

«В Совет Федерации поступило представление президента России для назначения на должность председателем Счетной палаты Ковальчука Бориса Юрьевича», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сенаторы проведут консультации по предложенным главой государства кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.

Ранее стало известно, что российский лидер предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин предложил назначить Белоусова министром обороны России

      Предложение Путина назначить Белоусова главой Минобороны объяснили

      Песков заявил о приближении бюджета Минобороны к уровню середины 80-х годов

      Число погибших после обрушения многоэтажки в Белгороде увеличилось

      Совфед 14 мая обсудит кандидатов на посты глав силовых ведомств и МИД

      Песков рассказал о новых обязанностях Шойгу

      В Кремле объяснили возможное назначение Белоусова министром обороны России

      Песков заявил о переходе Патрушева на другую работу

      Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза России

      Росавиация расследует инцидент с пролетевшим над трассой под Москвой самолетом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше