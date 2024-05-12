Путин предложил кандидатуру на пост главы Счетной палаты

Путин предложил назначить Ковальчука председателем Счетной палаты

Президент России Владимир Путин предложил назначить на должность главы Счетной палаты заместителя руководителя контрольного управления администрации главы государства Бориса Ковальчука. Об этом сообщил Совет Федерации в своем Telegram-канале.

«В Совет Федерации поступило представление президента России для назначения на должность председателем Счетной палаты Ковальчука Бориса Юрьевича», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сенаторы проведут консультации по предложенным главой государства кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совфеда 14 мая.

Ранее стало известно, что российский лидер предложил назначить бывшего вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны РФ.