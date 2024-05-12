Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:05, 12 мая 2024Россия

Российские военные атаковали линию обороны ВСУ

Артиллерия ВС России уничтожила цели на линии обороны ВСУ в Харьковской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Дальнобойная артиллерия группировки «Север» успешно атакует оборонительные рубежи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом передает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения «Ирбис».

Военный уточнил, что артиллеристы подавляют оборонительные рубежи ВСУ, а также уничтожают их склады, опорные пункты в Харьковской области.

Материалы по теме:
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023

«Работали по опорным пунктам по линии обороны противника, цели идут на удаления, работа интенсивная, говорит о том, что противник отодвигается, расход большой, прикрываем пехоту», — отметил глава «Ирбиса».

Источник добавил, что российские солдаты ведут круглосуточную работу по позициям ВСУ. Он подчеркнул, что артиллеристы успешно выполняют поставленные перед ними цели.

Ранее в подполье рассказали об ударах по ВСУ в Харьковской области. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что вечером 11 мая были слышны взрывы к северу от Харькова, между населенными пунктами Циркуны и Русская Лозовая.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Похороны Западной Европы». В России прокомментировали финал музыкального конкурса «Евровидение-2024»

      Бывший автомобиль Иванова после аварии выставили на продажу за миллионы рублей

      Бывший сотрудник СБУ раскрыл цели и последствия блокады Крыма

      Макрона сравнили с ежом

      ВСУ атаковали Донецк дроном-камикадзе

      Российские военные атаковали линию обороны ВСУ

      На Украине вручили повестку безногому ветерану

      Российская фигуристка показала видео в обтягивающем платье с декольте

      В подполье рассказали об ударах по ВСУ в Харьковской области

      В Брянской области уничтожили два беспилотника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше